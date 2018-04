VIDEO: O Ålandy sváděli během 1. světové války mocnosti boj Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Od března 1918 využívalo německé námořnictvo Ålandy, ostrovy mezi Finskem a Švédskem, jako svou námořní základnu. Už v únoru ale do tamního přístavu doplula loď SMS Rheinland. 11. dubna 1918 měla odplout do Německa, aby doplnila palivo. To se ale nepodařilo. Loď v husté ranní mlze najela na mělčinu a do bojů se už nikdy nevrátila. O konfliktu u Åland pojednává jeden z minulých dílů seriálu Před 100 lety.

video: Reuters