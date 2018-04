VIDEO: Na řidičku se v protisměru vyřítil kamion Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chybělo jen málo a řidička na chebském obchvatu by se čelně srazila s kamionem. Ten v místě, kde je to zakázáno, předjížděl další nákladní auto a ženu překvapil v protisměru. Měla co dělat, aby se mu vyhnula. Dramatický okamžik natočila kamera v jejím autě.

video: Policie ČR