Zeman jmenuje Babiše znovu premiérem nezávisle na referendu ČSSD

Andrej Babiš se dočká od prezidenta Miloše Zemana jmenování premiérem i podruhé. A to bez ohledu na to, jak dopadne referendum ČSSD o vstupu do vlády. Prezident to řekl na Žofínském fóru, jehož tématem je občanská zodpovědnost.

