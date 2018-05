VIDEO: PŘÍMÝ PŘENOS: Českem projíždí druhá část konvoje americké armády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do České republiky přijede dnes večer první část konvoje americké armády, který se v rámci cvičení Saber Strike 2018 přesunuje z Německa do Pobaltí. Hraniční přechod Rozvadov překročí kolem 19:00 a po dálnici D5 a přes Pražský okruh zamíří do kasáren ve Staré Boleslavi, kde vojáci přenocují. Druhý den vyrazí kolem 7:00 k hraničnímu přechodu Náchod. Druhá část konvoje přijede do Rozvadova ve čtvrtek večer.

