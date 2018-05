VIDEO: PŘÍMÝ PŘENOS: Hamáček odtajní kandidáty ČSSD do Babišovy vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

PŘÍMÝ PŘENOS: Hamáček odtajní kandidáty ČSSD do Babišovy vlády

Předsednictvo ČSSD projedná v pátek jména pěti kandidátů do vlády, které členům vedení strany přinese předseda Jan Hamáček. Dostanou i návrh programu vlády a koaliční smlouvy. O navržených ministrech a vstupu ČSSD do kabinetu s ANO tolerovaného komunisty bude od 21. května do 14. června hlasovat téměř 18 tisíc členů sociální demokracie.

video: ČTK