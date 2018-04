VIDEO: PŘÍMÝ PŘENOS: Patří děti do školy? V Rozstřelu odpoví propagátorka unschoolingu a ředitel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Spoluzakladatelka iniciativy Svoboda učení Zdeňka Staňková propaguje takzvaný unschooling, podle kterého si děti mají samy určit, co se kdy naučí. Michal Musil je ředitelem soukromého gymnázia Jana Palacha v Praze. Mají děti chodit povinně do školy? Měli by jim učitelé dávat domácí úkoly? O tom budou oba hosté diskutovat v pořadu Rozstřel v úterý od 13 hodin.

