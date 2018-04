VIDEO: PŘÍMÝ PŘENOS: Pokračuje schůze Poslanecké sněmovny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

PŘÍMÝ PŘENOS: Pokračuje schůze Poslanecké sněmovny

Poslanci by dnes měli projednávat mimo jiné Senátem vrácenou novelu zákona o volbách do Parlamentu. Projednávat by se mohl i návh ČSSD na opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci.

video: PSP ČR