Prohlídka vozu a domu gangu zlodějů oktávek

Policisté z oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové ze specializované pracovní skupiny zabývající se autokriminalitou v těchto dnech obvinili tři muže z Náchodska ve věku 28, 30 a 33 let z trestných činů krádež a poškození cizí věci, za což jim hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

video: PČR