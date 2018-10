VIDEO: Projev Andreje Babiše u příležitosti slavnostního otevření Národního muzea v Praze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Premiér Andrej Babiš ocenil schopnost Československa a Česka opakovaně generovat světově významné osobnosti, i když po roce 1948, 1968 a při dalších historických událostech řada občanů odešla ze země. Lidé v Česku si podle něj mají víc věřit, přestat s nadáváním, brbláním a vykopáváním příkopů mezi sebou. „My na to máme. Myslím, že to cítíme všichni, tak ať to ví celý svět,“ konstatoval Babiš.

