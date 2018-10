VIDEO: Prolez uchem jehly a budeš "opravdovej Budějčák" Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prolez uchem jehly a budeš "opravdovej Budějčák"

V Českých Budějovicích slaví o víkendu 20 let Dlouhý most. Je to jedna z hlavních dominant města, ke které se váže také jedna studentská akce. Kdo proleze uchem jehly na mostě, proleze i všechny zkoušky a nebo už také může říct, že je "opravdovej Budějčák".

video: iDNES.cz