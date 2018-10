VIDEO: V Karlových Varech otevřely první krajské jesle Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Karlových Varech otevřely první krajské jesle

Maminky mohou od pondělí vozit své děti do prvních krajských jeslí, které otevřely v budově karlovarského dětského domova. Jsou druhým takovým zařízením v regionu a přijímají děti ve věku od šesti měsíců do tří let.

