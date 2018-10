VIDEO: Pokud Evropa přijme americké rakety, hrozí Evropě jaderná odveta z Ruska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokud Evropa přijme americké rakety, hrozí Evropě jaderná odveta z Ruska

Pokud by došlo k vypovězení smlouvy INF a Američané by poslali do Evropy své rakety, Rusko odpoví stejným způsobem. Evropa by se podle Putina mohla vystavit nebezpečí možného odvetného úderu ze strany Ruska.

video: Reuters