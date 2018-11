VIDEO: Rakušané vykrádali benzinku na Znojemsku. Muž je zahnal koštětem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Odvážný prodavač z benzinky v Hevlíně na Znojemsku se ubránil koštětem dvěma maskovaným lupičům a finanční hotovost jim nevydal. „Kostlivec“ a motorkář se zmocnili jen sedmi kartonů cigaret a utekli pěšky směrem do Rakouska. Znojemští kriminalisté intenzívně spolupracovali s rakouskou policií a do 48 hodin byli dva muži ve věku 20 a 21 let s trvalým bydlištěm v Rakousku ve vazbě.

video: PČR