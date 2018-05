VIDEO: Řidič na Rokycansku narazil při předjíždění do stromu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ze zcela zdemolovaného osobního auta včera odpoledne na Rokycansku hasiči téměř hodinu vystříhávali čtyřiasedmdesátiletého řidiče. Ten nezvládl včas předjet nákladní auto, narazil do něj a následně do stromu. Ve vážném stavu byl letecky přepraven do nemocnice.

