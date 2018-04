VIDEO: Řidič prý nepředjížděl, chtěl zabránit srážce s dalším kamionem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řidič kamionu, kterého natočila kamera v autě řidičky, nepředjížděl, ale naopak se snažil zabránit střetu s dalším nákladním autem. To mu prý vjelo do cesty. Televizi Prima to řekl autodopravce, kterému kamion patří.

video: Prima FTV