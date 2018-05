VIDEO: Rád bych zvýšil platy učitelů o 10%, říká ministr školství Robert Plaga Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rád bych zvýšil platy učitelů o 10%, říká ministr školství Robert Plaga

Ministr školství v demisi Robert Plaga by rád dosáhl navýšení tarifní složky platu učitelů od ledna 2019 o 10 procent. Plaga to řekl ve středu po jednání zástupců vlády s odbory a zástupci zaměstnavatelů. Chce ale sehnat i peníze na to, aby ředitelé škol mohli přidat učitelům i do netarifní složky.

video: iDNES.cz