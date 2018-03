VIDEO: V kapele si zpívají „fernetem ztřískaná“, žertovala Rottrová na Impulsu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu



Pracovala v Československé spořitelně, a kdyby se nestala zpěvačkou, rozhodně by ji bavila práce v bankovnictví. Marie Rottrová (76) na Impulsu na sebe prozradila i to, že by nemohla napsat žádnou knížku se skandálními odhaleními v showbyznysu.

