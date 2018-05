VIDEO: Rohlíky a párky? To není vzor, jaký by měly nemocnice dávat, míní Slimáková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Proč nemocnice nejsou vzorem toho, jak správně jíst? položila úvodní otázku v pořadu Rozstřel dietoložka, blogerka a propagátorka zdravé výživy Margit Slimáková. Bílé rohlíky, párky či sladké pudinky se šlehačkou by podle ní pacienti neměli vůbec dostávat. Jak však vysvětloval odborník na klinickou výživu Pavel Kohout, mnohdy je pro lékaře důležitější, že pacienti vůbec jí, a až druhořadé to, co jí.

