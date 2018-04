VIDEO: Škola je jako vězení, řekla propagátorka unschoolingu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Škola je jako vězení, řekla propagátorka unschoolingu

„Děti by se měly samy rozhodnout, jestli budou chtít chodit do školy,“ uvedla v diskusním pořadu Rozstřel spoluzakladatelka iniciativy Svoboda učení Zdeňka Staňková, která propaguje takzvaný unschooling, podle kterého si děti mají samy určit, co se kdy naučí. O otázkách vzdělávání diskutovala s ředitelem soukromého gymnázia Jana Palacha v Praze Michalem Musilem.

video: iDNES.cz