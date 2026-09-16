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Kolem Trumpa je sekta AI fanatiků. Hrají vabank s koncem světa, říká expert

Rozstřel
Je zhruba desetiprocentní šance, že během příštích deseti až patnácti let přijde kvůli umělé inteligenci konec světa, varuje expert na AI Jan Romportl. V Rozstřelu popisuje autonomní agenty, kteří se dokážou dostat z kontrolovaného prostředí, hackovat infrastrukturu a skrytě mezi sebou komunikovat. Největší hrozbou podle něj nemusí být jaderná válka, ale postupná ztráta kontroly nad světem, manipulace lidí nebo biotechnologicky vytvořená pandemie.
video: iDNES.tv
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