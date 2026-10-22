Alzheimer se plíží i 20 let, nové léky jsou revolucí, říká neurolog Hort
22. 10. 2026 10:00 Rozstřel
Zapomenout jméno herce nebo název filmu ještě neznamená, že člověk trpí Alzheimerovou nemocí. Varovnější je, když se paměť postupně zhoršuje nebo člověk nedokáže propojit dvě informace, které spolu souvisejí. Neurolog profesor Jakub Hort upozorňuje, že nemoc se může v mozku rozvíjet i dvě desetiletí, než se projeví první obtíže. Naději přinášejí nové léky, které dokážou její postup zpomalit.
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