Bezpečnostní situace v Evropě se změnila, říká expert po střelbě v Krakově
9. 11. 2026 10:52 Rozstřel
Nejen středoevropským regionem o víkendu otřásl útok v historickém centru Krakova, kde střelec zabil šest lidí a patnáct jich zranil. Další tři mrtvé našla posléze policie v jeho domě. Zásah policistů zaznamenala videa a veřejnost je oslavuje jako hrdiny. „Kluci to udělali nejlépe, jak mohli. Zda se mohlo něco udělat jinak, to je na jejich zvážení,“ řekl v pořadu Rozstřel na iDNES.cz expert Lumír Němec, bývalý člen elitního Útvaru rychlého nasazení (URNA).
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