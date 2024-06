VIDEO: Chodíme spát v deset, v tom jsme trochu starý, říká Adamczyková o sobě a partnerovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chodíme spát v deset, v tom jsme trochu starý, říká Adamczyková o sobě a partnerovi

Nejlepší česká snowboardcrossařka a olympijská vítězka Eva Adamczyková toho během své poslední sezony zvládla hodně, televizní soutěž StarDance a stihla i závodní sezónu. V rozhovoru s Elen Černou v pořadu Rozstřel prozradila i to, co by chtěla dělat až jednou svou sportovní kariéru skončí. Také popsala, jak se coby vrcholová závodnice poprala s tancem.

video: iDNES.tv