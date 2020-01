VIDEO: Snímek Dcera zobrazuje zkušenost každého z nás, řekla režisérka v Rozstřelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Studentka FAMU Darja Kaščejevová loni získala studentského Oscara za krátkometrážní animovaný snímek Dcera. Nyní má před sebou cestu za tím věhlasným, velkým Oscarem. Do sálu losangelského Dolby Theatre usedne už 10. února. O tom, co od slavnostního večera očekává, a co vlastně její film znázorňuje, hovořila v Rozstřelu.

