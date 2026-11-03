Eskalace války s Íránem by Netanjahuovi prodloužila premiérství, říká reportér
3. 11. 2026 20:44 Rozstřel
Ani po volbách nemá Izrael jasno, kdo povede zemi dál. Politický pat, sílící krajní pravice i prohlubující se rozpory mezi jednotlivými částmi společnosti ukazují, jak hlubokou krizí stát prochází. „Společnost se začíná stále víc tříštit. Myslím, že stát čekají krušné časy,“ říká redaktor iDnes.cz Tomáš Ratner, který situaci v Izraeli sledoval přímo v terénu.
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Eskalace války s Íránem by Netanjahuovi prodloužila premiérství, říká reportér
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