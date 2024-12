VIDEO: Česko na euru vydělá, pokud dobře zafixuje kurz, míní ekonom Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Česko na euru vydělá, pokud dobře zafixuje kurz, míní ekonom

Nový prezident USA Donald Trump výrazně ovlivní investiční příležitosti. I proto je momentálně rozumné investovat do amerických akcií. V Rozstřelu to řekl ekonom a odborník na investice Martin Mašát z finanční skupiny Partners. Investoři by ale podle něj měli být opatrní s nákupem akcií technologických firem.

video: iDNES.tv