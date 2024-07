VIDEO: Velvyslankyně Filipi: Pochybuji, že Bašár Asad použil chemické zbraně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velvyslankyně Filipi: Pochybuji, že Bašár Asad použil chemické zbraně

Držím si ze své předlouhé diplomatické mise řadu tajemství a sama ještě nevím, zda je někdy sepíšu a vydám v knize, jak to dělají končící velvyslanci USA. V Rozstřelu to řekla Eva Filipi, která působila do listopadu 2023 jako česká velvyslankyně v Sýrii a jako jediná západní diplomatka měla exkluzivní přístup k prezidentu Bašáru Asadovi.

video: iDNES.tv