VIDEO: Jednou budu mít i slona, říká Vémola. Film Karlos nemá být oslavný chorál Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jednou budu mít i slona, říká Vémola. Film Karlos nemá být oslavný chorál

Poznali se v Londýně před patnácti lety, teď společně uvádí film. Režisér Mike Samir a bojovník MMA Karlos Vémola sbírali přes patnáct let materiál na dokument, který vejde do kin 25. ledna. V Rozstřelu hovoří o mnohém, co zahrnuje sám film: osobních i profesních extrémech, vztahu ke zvířatům nebo Ivo Rittigovi.

video: iDNES.tv