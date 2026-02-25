Vrah má nést odpovědnost už ve 13 letech, Tejc chce přitvrdit i u opilců za volantem
25. 2. 2026 10:00 Rozstřel
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc prosazuje snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let u nejzávažnějších zločinů, typicky vraždy. Zároveň chce zpřísnit postihy za násilné trestné činy a ukončit praxi podmíněných trestů u znásilnění. Jak potvrdil v pořadu Rozstřel na iDNES.cz, přitvrdit hodlá i vůči opilým a zdrogovaným řidičům, včetně častějšího ukládání nepodmíněných trestů a zabavování vozidel.
00:56
Ještěd patří kraji, radiokomunikace v něm zůstanou
Domácí25. 2. 2026 11:04
00:30
Iva Kubelková s dcerou pózovaly v plavkách u moře
Společnost25. 2. 2026 10:50
07:15
Tajemná Řásnovka očima Sáry Korbelové
Domácí25. 2. 2026 10:34
35:35
Vrah má nést odpovědnost už ve 13 letech, Tejc chce přitvrdit i u opilců za volantem
Rozstřel25. 2. 2026 10:00
01:03
Brankář sestřelil míčem racka, museli ho oživovat
Sport25. 2. 2026 9:56
00:59
Válka na Ukrajině je skvrnou na našem kolektivním svědomí, řekl šéf OSN
Zahraniční25. 2. 2026 9:38
01:05
V Litoměřicích přibudou nová parkovací místa
Domácí25. 2. 2026 9:14
00:42
Obnova začala, muzeum lidem otevře starý důl
Domácí25. 2. 2026 9:00
01:02
Záplavy se sesuvy půdy pustoší jihovýchod Brazílie, obětí jsou již desítky
Zahraniční25. 2. 2026 9:00
00:17
Pozemky v Brodě chce radnice vyčlenit na parkování
Domácí25. 2. 2026 8:42
01:50
Trump v projevu lhal, odváděl pozornost a žádné řešení nenastínil, reagují demokraté
Zahraniční25. 2. 2026 8:36
01:17
Trump v projevu o stavu unie slíbil, že Írán nezíská jaderné zbraně
Zahraniční25. 2. 2026 7:44
31:42
Putin hodlá zvítězit, i když Rusové budou žrát listí, říká zpravodaj z Moskvy
Zahraniční25. 2. 2026 0:06
00:57
Sestěhovali jsme se po třech týdnech, říká Veronica Biasiol o vztahu s Dejdarem
Společnost25. 2. 2026 0:06
01:00
TON & HANDS
Lifestyle25. 2. 2026 0:06
01:03
Zelenskyj připomíná čtvrté výročí války a chválí odolnost Ukrajiny
Zahraniční24. 2. 2026 19:56
Následující videa
31:09
Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik
35:57
Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři
44:18
Okamura: V Praze už to vypadá jako v Kyjevě. Ukrajinci podsekávají české platy
37:16