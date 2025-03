VIDEO: Pokud se Krejčíř vrátí do ČR, hned onemocní a propustí ho, míní reportér Hynek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Radovan Krejčíř usiluje o návrat do Česka. Pokud by byl vydán, je pravděpodobné, že onemocní a během chvíle by mohl být propuštěn,“ říká v Rozstřelu investigativní reportér serveru Odkryto.cz Jiří Hynek. Podle něj je Krejčíř v Jižní Africe nákladným vězněm a tamní úřady zvažují, zda ho vůbec dál držet v zemi.

video: iDNES.tv