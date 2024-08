VIDEO: Jsme trochu magoři. Filmařina je emoční nálož, říkají Šimon Holý a Alena Doláková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsme trochu magoři. Filmařina je emoční nálož, říkají Šimon Holý a Alena Doláková

„Je to i střelba do vlastních řad,“ říká režisér Šimon Holý ke svému novému filmu Hello Welcome. Ten vstupuje do kin ve čtvrtek. „Vidím, jak my filmaři tvoříme uzavřenou bublinu a jak se v ní umíme ztratit... Přitom se děje 99 procent mnohem závažnějších věcí,“ dodává. V dalším díle Rozstřelu Moniky Zavřelové promluvil společně s herečkou Alenou Dolákovou nejen o tom, ale také zkušenostech z časově náročného natáčení nebo emocionálním vypětí umělců.

video: iDNES.tv