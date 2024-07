VIDEO: Kina nejsou v krizi. Divák jen potřebuje lepší důvod se tam vydat, říká Jiří Mádl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V srpnu vstoupí do českých kin Vlny. Třetí film v režii Jiřího Mádla o dění v Redakci mezinárodního života Československého rozhlasu na konci šedesátých let. Trápí ho měsíc před premiérou nízká čísla návštěvnosti kin? „Myslím, že ta čísla nám neříkají, že by byla kina nebo kinematografie v krizi. Změnil se jen výběr diváka. Prostě mu musíme dát dobrý důvod, aby do toho kina šel,“ říká v rozhovoru z karlovarského filmového festivalu.

video: iDNES.tv