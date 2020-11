VIDEO: Imunolog Hořejší: Být vládcem, udělám lockdown. Testujme plošně jako Slováci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Imunolog Hořejší: Být vládcem, udělám lockdown. Testujme plošně jako Slováci

Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd navrhuje, aby Česko provedlo plošné testování na covid-19 jako Slovensko. Podle něj to může zachránit mnoho životů. „Nevím, proč my to nedokážeme.“ Profesor imunologie v Rozstřelu s moderátorem Vladimírem Vokálem zároveň varoval před předčasnou radostí z poklesu nových případů. „Jako absolutistický vladař bych pro jistotu zavedl lockdown podle vzoru Izraele na dva týdny.“

video: iDNES.tv