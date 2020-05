VIDEO: Pandemie není One Man Show, pustil se pirát Bartoš do epidemiologa Prymuly Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pandemie není One Man Show, pustil se pirát Bartoš do epidemiologa Prymuly

Podle pirátů Česko zastavilo první vlnu pandemie koronaviru. Uvedl to předseda strany Ivan Bartoš. Přitom však varuje, že může přijít druhá vlna a obává se, že vláda na to není připravena. „Několik vln přišlo mimo jiné i v případě španělské chřipky,“ říká v rozhovoru po Skypu Bartoš s tím, že se mu nelíbí autoritativní chování epidemiologa Romana Prymuly. „Jen někomu je dopřáno sluchu, navíc pouze ve chvíli, kdy se to hodí,“ tvrdí šéf strany.

video: iDNES.cz