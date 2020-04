VIDEO: Hamáček: Držet zarouškovaný národ do podzimu? To si neumím představit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Jako první se může uvolnit zákaz Čechů pro lety do zahraničí,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček s tím, že by se brzy mohlo otevřít ruzyňské letiště. „Po návratu by ovšem museli jít na dva týdny do karantény,“ dodal s tím, že roušky budou moci čeští občané odložit do začátku podzimu.

video: iDNES.cz