VIDEO: Poukázka má přilákat do Prahy turisty, město ji bude dotovat, navrhuje Pospíšil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poukázka má přilákat do Prahy turisty, město ji bude dotovat, navrhuje Pospíšil

TOP 09 navrhuje cílenou podporu pro pražské podnikatele. Chce v koalici na pražském magistrátu prosadit dotovanou Pražskou poukázku. Za ni by mohli lidé navštívit kulturní nebo sportovní zařízení, ubytovali by se v hotelu nebo si zašli do restaurace,“ navrhuje lídr straby a europoslanec Jiří Pospíšil. Ten se v rozhovoru po Skypu vyjádřil také k vládním opatřením během pandemi, k roli EU i k odstarnění Koněvovy sochy z Dejvic.

video: iDNES.cz