VIDEO: Vakcína by covid-19 zastavila při 60% proočkovanosti, říká mikrobiolog

Vakcína by covid-19 zastavila při 60% proočkovanosti, říká mikrobiolog

Ovo Vojtek je absolvent několika prestižních vysokých škol (Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Universität Wien, London School of Gygiene and Tropical Medicine) a výzkumu a vývoji vakcín se věnuje už více než 12 let. V minulých letech byl členem výzkumného týmu pro imunoterapii rakoviny. Dnes se z pozice Vaccine Confidence Lead - Global Medical Affairs věnuje vedení projektů ve výzkumném a vývojovém centru společnosti GSK v belgickém Wavru.

video: iDNES.cz