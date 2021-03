VIDEO: Už teď se u nás mohou očkovat rizikoví pacienti pod 70 let, říká šéf praktiků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už teď se u nás mohou očkovat rizikoví pacienti pod 70 let, říká šéf praktiků

Do očkování proti onemocnění covid-19 se od 1. března zapojili praktičtí lékaři. Používají zatím pouze vakcínu od společnosti AstraZeneca a v první fázi proočkují lidi nad 70 let, ale také chronicky nemocné pacienty. Potvrdil to předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka, který v Rozstřelu podrobně popsal, jak bude celý proces vypadat v praxi.

video: iDNES.tv