Recept na rozhádané Česko? Vraťte se do hospod na ležák, radí pivovarníci

Hospody už nejsou, co bývaly. Češi pijí stale vice pivo doma a společnost se uzavírá do bublin. „Hospoda a chalupa byly dvě věci, které držely národ pohromadě. Dnes už to neplatí,“ řekl u Kulatého stolu iDNES.cz ředitel Budvaru Petr Dvořák. Spolu s ním v pořadu diskutovali obchodní ředitel Prazdroje Roman Trzaskalik a výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko.

video: iDNES.tv