Nenalétněte módním „eko“ trendům a fixujte energie na 3 roky, říkají experti
13. 11. 2025 10:18 Rozstřel
Podle energetických expertů je rozumné využít současné nižší ceny energií a zafixovat si je na delší období – zejména proto, že nový systém emisních povolenek ETS2 může ceny opět zvýšit. U kulatého stolu iDNES.cz se na tom shodli ředitel strategie EGU Michal Macenauer, ředitel velkoobchodu innogy Jindřich Švec a šéf maloobchodu innogy David Konvalina.
