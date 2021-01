VIDEO: Jak si gayové a lesby v ČR pořizují děti? Podle advokáta je to běžné a funguje to Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak si gayové a lesby v ČR pořizují děti? Podle advokáta je to běžné a funguje to

Duhové rodiny s dětmi v Česku existují, není jich málo a potřebovaly by právní oporu. V Rozstřelu to řekl advokát Petr Kalla, který se věnuje obhajobě gayů a leseb a hájí jejich práva na rodičovství. Nejjednodušším řešením by podle něj bylo uznání stejnopohlavních sňatků. Pak by prý nedocházelo ke sporným rozhodnutím Ústavního soudu jako na začátku ledna letošního roku.

video: iDNES.tv