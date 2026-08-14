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Balucha: Párty ve Francii končí. Le Penová obrousila hrany a schází se s miliardáři

Rozstřel
Po čtyřech a půl letech se z Francie vrátil zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha. V Rozstřelu popsal zemi rozdělenou před prezidentskými volbami, sílící Národní sdružení Marine Le Penové, proměnu Paříže i problémy jejích předměstí. Mluvil také o klimatické změně, francouzském školství a vysvětlil, proč podle něj ve Francii „párty končí“.
video: iDNES.tv
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