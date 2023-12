VIDEO: Rámy ve školách nic nevyřeší, půjde střílet jinam, říká bývalý člen zásahovky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rámy ve školách nic nevyřeší, půjde střílet jinam, říká bývalý člen zásahovky

Zákrok policie byl profesionální a rychlý. Útoku šíleného střelce šlo ale jen těžko zabránit. Ve videorozhovoru pro iDNES.cz to řekl Martin Svozil, bývalý člen Útvaru rychlého nasazení (URNA). Podle něj by teď bylo chybou, aby se extrémně zpřísňovala bezpečnostní opatření a ulice se zaplnily policisty. To by prý mohlo vést k omezování svobody.

video: iDNES.tv