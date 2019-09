VIDEO: Míra klientelismu v Rakousku mě šokovala, řekl v Rozstřelu Radim Jančura Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Míra klientelismu v Rakousku mě šokovala, řekl v Rozstřelu Radim Jančura

Budoucnost svého byznysu vidí dopravce RegioJet spíše ve vlacích než v autobusech. Ve středečním Rozstřelu to řekl majitel firmy Radim Jančura. Zkritizoval však kvalitu českých železničních tratí a nechuť pouštět se do vysokorychlostních projektů. Opřel se i do Ředitelství silnic a dálnic, které podle něj místo státu řídí stavební firmy.

video: iDNES.cz