Mladí lachtani musí z kola ven. Chovatel v Rozstřelu popisuje pravidla v zoo
11. 9. 2026 10:00 Rozstřel
Jakub Mezei je vrchním chovatelem lachtanů v pražské zoo. V pořadu Rozstřel promluvil o zázračném porodu mláděte Jabulaniho, o tom, jak se s lachtany spřátelit nebo proč musí mladí samci ze skupiny odejít.
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Mladí lachtani musí z kola ven. Chovatel v Rozstřelu popisuje pravidla v zoo
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