Muž je v krizi. Žena už mu nemá být za co vděčná, říká spisovatel Patrik Hartl

Stačilo pár dní a jeho další román se vyhoupl do čela žebříčku nejprodávanějších knih. Gazely pro spisovatele a režiséra Patrika Hartla byly dvouletým ponorem do ženského světa. „Já potřeboval zjistit, co ženy potřebují a co jim chybí, abych zároveň mohl zjistit, co můžu nabídnout své ženě já,“ uvedl v Rozstřelu o své motivaci k psaní.

video: iDNES.tv