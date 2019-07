VIDEO: Nebaví mě růžové a selankovité příběhy, řekla Pavlásková Za scénou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nebaví mě růžové a selankovité příběhy, řekla Pavlásková Za scénou

Režisérka Irena Pavlásková dokončuje snímek podle knihy Philipa Rotha Pražské orgie, který přijela představit na karlovarský filmový festival. „Nezajímají mě růžové a selankovité příběhy, ale to, co mě trápí a bolí. Provokuje mě to k tomu, abych pomohla lidem některým věcem porozumět,“ vysvětlila v pořadu Za scénou.

video: iDNES.cz