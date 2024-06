VIDEO: Okamura se zacyklil, proto neuspěl. Teď jsou tu „noví sekáči“, říká politolog Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dvěma největšími poraženými letošních českých eurovoleb jsou SPD Tomia Okamury a Pirátská strana. Podle politologa Petra Justa z Metropolitní univerzity Praha se ukázalo, že Okamura říká už několik let stále to samé a rétoricky se zacyklil. Piráti podle něj vydrží ve Fialově vládě až do konce tohoto volebního období. Odchod do opozice by jim příliš nepomohl.

video: iDNES.tv