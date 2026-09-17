Pojar: Pokud nebudeme vědět, kam patříme, spojenci nás přestanou brát vážně. Rusko ucítí krev
17. 9. 2026 10:00 Rozstřel
Podle bývalého vládního poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara Ruská federace zkouší, co všechno mu Evropa ještě dovolí. Za zásadní považuje udržení podpory Ukrajiny, ale také důvěry západních zpravodajských služeb. „Ve chvíli, kdy nebude jasné, kam patříme, nebudou nás brát vážně ani naši spojenci,“ říká v rozhovoru.
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Pojar: Pokud nebudeme vědět, kam patříme, spojenci nás přestanou brát vážně. Rusko ucítí krev
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