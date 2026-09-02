Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poplatky nejspíš skončí o rok později. Nacher o ČT i změnách na stadionech

Rozstřel
Avizované zrušení koncesionářských poplatků ČT a rozhlasu nabírá zpoždění. Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) v rozhovoru pro Rozstřel na iDNES.cz jako první z koalice připouští, že k němu nejspíš dojde až od roku 2028. „Logicky to tak vychází. Pokud to nestihneme k 1. lednu 2027, logika velí, aby se to posunulo o rok i přesto, že bychom třeba měli zákon připravený už v březnu,“ říká Nacher.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

09:27

Operace selhávajícího srdce v IKEM. Pomůže vložená mechanická pumpa
Domácí
2. 9. 2026 0:06
43:33

Poplatky nejspíš skončí o rok později. Nacher o ČT i změnách na stadionech
Rozstřel
2. 9. 2026 0:06
00:55

Královna Dolomit není pro každého. Čtyři sedla z vás vyždímají poslední síly
Zahraniční
2. 9. 2026 0:06
01:46

Rainbow Six Tactics: Reveal Trailer
Lifestyle
2. 9. 2026 0:06
01:44

Vyhublost je zpět v kurzu. Hollywood se znovu vrací k extrémní štíhlosti
Společnost
2. 9. 2026 0:06
01:53

Bohemian Cottage nabízí pomalé cestování ve své nejčistší formě
Lifestyle
2. 9. 2026 0:06
01:42

Německo obvinilo Rusko z útoku na své letiště. A začalo trestat
Zahraniční
1. 9. 2026 20:04
00:32

Křižovatka ve tvaru opičí tváře. Neobvyklý dopravní uzel se stal virálním
Zahraniční
1. 9. 2026 18:20
01:34

V Praze našli při výkopech ruční granát, pyrotechnik ho za městem odpálil
Domácí
1. 9. 2026 18:10
02:42

Nová klouzačka na Julisce je nejdelší v Praze, malé děti na ni ale nesmí
Domácí
1. 9. 2026 17:42
00:42

V Hradci opravili část Gočárova okruhu a Malšovický nadjezd
Domácí
1. 9. 2026 17:18
00:32

Do podhůří Jizerek se po letech vrátila škola
Domácí
1. 9. 2026 17:00
02:20

U elektrárny na východě Německa se našla výbušná zařízení, zasahují pyrotechnici
Zahraniční
1. 9. 2026 16:48
00:21

Shelf cloud na čele studené fronty nad Hradcem Králové (31. srpna 2026)
Domácí
1. 9. 2026 16:06
00:55

Na nové lávce v Děčíně jsou zkroucená prkna
Domácí
1. 9. 2026 15:58
01:09

V Praze přistál zlatý Airbus. Vývoj trval tři roky
Technika
1. 9. 2026 15:46
01:20

Nový norský král Haakon VIII. složil přísahu. Místo choti měl po boku dceru
Zahraniční
1. 9. 2026 15:44
01:23

Motorkář ujížděl policistům na Hodonínsku téměř dvoustovkou
Krimi
1. 9. 2026 15:36
00:49

Cisterna s hořlavou látkou se převrátila do příkopu
Krimi
1. 9. 2026 15:16
00:50

Pornohvězda Bonnie Blue porodila, otce stále tají
Společnost
1. 9. 2026 14:58

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.